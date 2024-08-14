UNRWA: Gazze Şeridi'nde 625 bin çocuk okula gidemedi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yönetilen Küresel Acil Durumlar ve Uzun Süreli Krizlerde Eğitim Fonu olan "Education Cannot Wait" adlı kuruluşa konuştu.

İşgal rejimi saldırılarının, her iki kişiden birinin çocuk olduğu Gazze Şeridi'ndeki çocukları ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Lazzarini, saldırılar sonucu binlerce çocuğun şehid olduğunu, binlercesinin de uzuvlarını kaybederek engelli kaldığını kaydetti.

Lazzarini, "Gazze'de 300 bini UNRWA öğrencisi olmak üzere 625 bin çocuk, israil saldırıları nedeniyle bir eğitim yılı boyunca okula gidemedi." ifadelerini kullandı.

UNRWA okullarının neredeyse yüzde 70'inin bombalandığı bilgisini veren Lazzarini, bu durumun da uluslararası insancıl hukukun açıkça göz ardı edildiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

İşgal rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli şehid, 92 bin 294 kişi yaralandı. (İLKHA)