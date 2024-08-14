Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu

Sputnik'te yer alan habere göre, Depreme Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalanan ve yıkılan evlerinin enkazından 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ölmez'in Ankara Üniversitesini kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ünüvar, "Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremzede kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik, tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bağ kurdun, hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun. Heyecanla bekliyoruz seni." ifadesini kullandı.

Ankara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybetmişti

Aleyna Ölmez, depremde annesi, babası ve kardeşini kaybetmişti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.