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9 Tem 2024 10:38

Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait onlarca insansız hava aracını (İHA) imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram paylaşımında, “Rostov bölgesinde saat iki sularında yoğun İHA saldırısı başladı. Hava savunma güçleri, bölgenin farklı ilçelerinde onlarca hedefi imha etti veya elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirdi” diye yazdı.

Saldırı sonucu Rodionova-Nesvetay ilçesindeki bir şalt sahasında iki trafonun alev aldığını, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini anlatan Golubev, Rostov-na-Donu şehrinde İHA parçalarının düştüğü yerde kuru bitki örtüsünün alev aldığını, ama yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

News ID 1918402

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