Rusya’nın Rostov bölgesinde onlarca Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik'te yer alan habere göre, Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Telegram paylaşımında, “Rostov bölgesinde saat iki sularında yoğun İHA saldırısı başladı. Hava savunma güçleri, bölgenin farklı ilçelerinde onlarca hedefi imha etti veya elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirdi” diye yazdı.

Saldırı sonucu Rodionova-Nesvetay ilçesindeki bir şalt sahasında iki trafonun alev aldığını, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini anlatan Golubev, Rostov-na-Donu şehrinde İHA parçalarının düştüğü yerde kuru bitki örtüsünün alev aldığını, ama yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.