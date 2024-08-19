İran, MIMS Automechanika Moskova Fuarı'na katıldı

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen MIMS Automechanika Moskova Fuarı bugün kapılarını açtı.

Fuara katılan İran İslam Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Türkiye, Malezya, Tayvan ve Mısır, otomobil sektöründeki yeni ürünlerini sergiledi.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, bugün İran standını gezdi.

Otomotiv endüstrisi ve otomobil bileşenleri alanında uluslararası ticaret fuarı olan MIMS Automechanika Moskova Fuarı bu yıl, 19-22 Ağustos 2024 tarihlerinde Moskova Expocentre fuar alanında düzenlenecektir.

MIMS Automechanika Moskova, Rusya'nın önde gelen otomotiv endüstrisi fuarları arasında bulunuyor.