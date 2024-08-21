Mali, Nijer ve Burkina Faso, Ukrayna'nın teröre verdiği destek nedeniyle BM'ye başvurdu

Mali, Nijer ve Burkina Faso, gönderdikleri ortak mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel'de teröre verdiği destek nedeniyle Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etti.

Sputnik'e göre, mektupta, "Mali, Nijer ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları, Ukraynalı yetkililerin terörizmi desteklemesini ve yüceltmesini şiddetle kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'ne, Ukrayna'nın Afrika'da, özellikle Sahel bölgesinde terörizmi bilinçli olarak destekleme konusundaki seçimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Monde gazetesi Malili bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin eğitim almak üzere Ukrayna'ya gittiğini aktarmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı savaş alanında yenemeyen Kiev'in, Moskova'ya dost Afrika ülkelerindeki terörist grupları destekleyerek Afrika'da ‘ikinci bir cephe’ açmaya karar verdiğini söylemişti.

5 Ağustos'ta Mali, 8 Ağustos'ta ise Nijer Kiev'in yerel teröristlere verdiği destek nedeniyle Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.