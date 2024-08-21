İran Meclisi'nde bakan adaylarının yetkinlikleri inceleniyor

İran İslami Şura Meclisi'nde Perşembe sabahı yapılan oturumda, on dördüncü hükümetin önerdiği bakanlarının yeterliliklerinin değerlendirildiği dokuzuncu oturum gerçekleşiyor.

Önceki sekiz oturumda, milletvekilleri Eğitim ve Öğretim Bakanı adayı Alirıza Kazımi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı adayı Settar Haşimi, İstihbarat Bakanı adayı Hüccetül İslam Hatib, Ekonomi ve Maliye Bakanı adayı Abdülnasır Himmeti, Dışişleri Bakanı adayı Seyyid Abbas Irakçi, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı adayı Muhammed Rıza Zaferqendi, Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı adayı Ahmed Meyderi, Tarım Bakanı adayı Muhammed Rıza Nuri Kızılca, Adalet Bakanı adayı Emir Hüseyin Rahimi, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı adayı Aziz Nasirzade, Yol ve Şehircilik Bakanı adayı Ferzane Sadık Malvacerd, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı adayı Seyiyd Muhammed Atabek, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı adayı Hüseyin Simayi Serraf, Kültür ve İslami İrşad Bakanı adayı Seyyid Abbas Salihi, İçişleri Bakanı adayı İskender Mümini, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı adayı Seytid Rıza Salihi Emiri ve Petrol Bakanı adayı Muhsin Paknejad'ın yeterlilikleri değerlendirilmiştir.

Bu oturumda Eneri Bakanı aday Abbas Aliabadi'nin yetkinliği denetleniyor.