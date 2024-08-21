Hint Bakan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Irakçi'yi tebrik etti

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşında, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'yi tebrik ederek, ''Hindistan-İran ilişkilerini ilerletmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

61 yaşındaki diplomat Irakçi, doktorasını İngiltere'deki Kent Üniversitesinde tamamladı. Irakçi, 2011'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmadan önce İran'ın Tokyo Büyükelçisi'ydi.

Abbas Irakçi, 2013-2021 yılları arasında Batılı devletlerle Tahran arasında yürütülen nükleer görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla katılmıştı.