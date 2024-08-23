Borrell, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Irakçi’yi tebrik etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Irakçi ile Borrell yaptıkları telefon görüşmesinde Tahran-AB ilişkilerinin yanı sıra İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili müzakereler ve Gazze’deki son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Borrell, mevcut bölgesel ve küresel sorunlara atıfta bulunarak, İran ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi diyalog ve istişarelerin yeni Tahran hükümeti döneminde de devam etmesini umduğunu söyledi.

Irakçi ise, AB ile İran arasında etkileşimin "çeşitli ve çok sayıda" alan içerdiğini belirterek, ''İran olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki sorunların çözümü ve Avrupa ülkelerinin yanlış politikalarının düzeltilmesi için diyalog şarttır.’’ diye konuştu.

