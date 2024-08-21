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21 Ağu 2024 21:00

Ermenistan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan'dan İran'a tebrik mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abas Irakçi'yi görevinden dolayı tebrik etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abas Irakçi'yi görevinden dolayı tebrik etti.

Mirzoyan'ın tebrik mesajında, ''İki dost ve komşu ülkemiz İran ve Ermenistan arasındaki sağlam ilişkileri daha da genişletmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni görevinizde başarılar dilerim.'' ifadelerine yer verildi.

61 yaşındaki diplomat Irakçi, doktorasını İngiltere'deki Kent Üniversitesinde tamamladı. Irakçi, 2011'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmadan önce İran'ın Tokyo Büyükelçisi'ydi.

Abbas Irakçi, 2013-2021 yılları arasında Batılı devletlerle Tahran arasında yürütülen nükleer görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla katılmıştı.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yeni kabine için önerdiği 19 isim, Mecliste 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından güvenoyu aldı.

News ID 1919530

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