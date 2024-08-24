Fidan ile Irakçi telefonda görüştü

Türkiye Dışişieri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Irakçi ile Fidan yaptıkları telefon görüşmesinde Tahran-Ankara ilişkilerinin yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Fidan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Batı Asya, bölgesel ve küresel konularda istişareleri sürdürmeyi arzuladıklarını vurguladı.

Irakçi ise Türk Dışişleri Bakanı Fidan'a tebriklerinden dolayı teşekkür ederken, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Tahran'ın tüm alanlardaki işbirliği güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Batı Asya bölgesindeki durumun kötüleştiğine ve Siyonist Rejim'in bölgedeki gerilimi artırmak ve istikrarsızlığın kapsamını genişletmek amacıyla terör eylemlerine başvurduğuna dikkati çeken Irakçi, bu konularda İslam ülkelerinin özellikle iki önemli ülke İran ve Türkiye arasındaki istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.