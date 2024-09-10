Türkiye'den ''İsrail'le ticaret'' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, “Yüzlerce radikal İsraillinin Harem-i Şerif’e saldırması provokasyondur. Müslüman dünyası Harem-i Şerif’in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır” dedi.

Fidan, "Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek.'' ifadesini kullandı.

Tel Aviv ile ticaret hakkında Fidan, ''Gazze’ye engelsiz erişim sağlayana kadar İsrail’le ticareti başlatmayacağız.'' açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, ''İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." diye konuştu.