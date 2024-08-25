Irakçi ile Mısırlı mevkidaşı telefonda görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati, İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

Bedir Ahmed Muhammed Abdel Ati bu görüşmede, Gazze'ye karşı savaşı durdurmak ve uluslararası insani yardım göndermek için ülkesinin diplomatik çabaları hakkında bir rapor sundu ve tüm tarafların bölgedeki savaş kapsamının genişlemesini önlemeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ise bu telefon görüşmesinde Gazze'de Hamas'ın kabul ettiği ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür etti.

Irakçi, Siyonist rejimin Tahran'da şehit Heniyye’ye yönelik işlediği terör suçuna karşılık vermenin İran’ın meşru hakkı olduğunu vurguladı.

Taraflar ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmelere ilişkin siyasi istişarelerin devamı konusunda mutabakata vardılar.