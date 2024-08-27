Fidan ile Bayramov Ankara'da bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, Fidan ve Bayramov'un bugünkü görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel konular görüşülecek. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ile İsrail-Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.