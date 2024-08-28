Sabah Gazetesi: Telegram operasyonunun arkasında İsrail var

Sabah gazetesi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ile ilgili yayınladığı haber şu şekilde:

Rus menşeli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un 24 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Rusya'nın 'Mark Zuckerberg'i olarak bilinen Durov'un gözaltı olayının 'siyasi bir durum' olduğu iddia edilirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Siyasi bir karar değil" açıklamasında bulundu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının arka planında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmaması yatıyor.

Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor. Durov'un gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD parmağı olduğu ve plan çerçevesinde Telegram'ın kontrolünün ele geçirilmesi hedefleniyor.

Telegram, Gazze'deki kanallara sansür uygulamadığı için Filistinliler seslerini buradan duyuruyor. Öte yandan Batı'nın ikiyüzlü tavrı burada da karşımıza çıkıyor. Öyle ki Pavel Durov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e orta parmak kaldırdığında alkışlayanlar bu kez baskı için gözaltına alıyor.

Öte yandan Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsi, Meta platformları için de geçerli... Dünyanın en büyük dolandırıcılık ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platform Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.

Rusya kendi birimlerine, Durov'un tutuklanmasının ardından Telegram'daki resmi yazışmaların silinmesi talimatını verdi. Nitekim Rus askerlerinin ve istihbaratının da Telegram kullandığı biliniyor.

CIA ve MOSSAD'ın Fransa'da Durov'dan Telegram'ın şifrelerini almayı ve kullanıcılarının kişisel verilerine erişmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Böylece terör ve şantaj yöntemleriyle siyonist kontrolünde olmayan Telegram'ın tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor.

Gözaltı süresini uzattılar

Fransız yargı makamları, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un gözaltı süresini 48 saat uzatma kararı aldı.

Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtilirken Telegram yönetimi, bunun 'saçmalık' olduğunu ve Avrupa Birliği yasalarına uygun hareket ettiklerini dile getirdi. Durov'un gözaltına alınması çok sayıda soru işareti yarattı:

İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım görüntüleri, siyonizmi eleştiren kullanıcıların gönderileri anında ortadan kaldırılıyor. Telegram ise İsrail'in yaptığı katliamı, bölgedeki acıları sansürsüz bir şekilde yayınlıyor.

Rusya'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Fransa'da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a ciddi suçlamalar yöneltildiğini belirterek, "Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde bu iletişim özgürlüğünün kısıtlanması ve bir şirketin başkanının tehdit edilmesi anlamına gelecek" dedi.

ABD'nin seçim hamlesi mi?

RUSYA parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Volodin, ABD başkanlık seçimi arifesinde Başkan Joe Biden'ın Telegram'ın kontrolünü ele geçirmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

META Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'ne yazdığı mektupta, Kovid-19 paylaşımlarının platformlarından kaldırılması yönünde hükümet tarafından maruz kaldığı baskılara karşı koymadığı için pişman olduğunu söyledi.

Zuckerberg ayrıca, başkanlık seçimlerinde "tarafsız kalacağını" duyurdu.

Fransa büyükelçilikleri önünde protsto

Kullanıcılarının ifade özgürlüğü ve gizliliği konusunda devletlerle yoğun şekilde mücadele ettiğine dair sıklıkla açıklamalarda bulunan Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Rusya'daki Fransa büyükelçilikleri önüne kâğıttan uçaklar bırakılarak protesto gösterileri yapıldı.

Durov, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına da sahip. Durov, 2014'te Rusya'yı terk ederek Dubai'ye yerleşmişti. 40 yaşındaki Durov'un 15 milyar dolar serveti var.

Putin ile aynı zamanda Bakü'daydı

Siyasi analist Dmitriy Dirze yazdığı makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gitmesine dikkati çekti. Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.

Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.