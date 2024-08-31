İranlı Şair Muhammed Ali Behmeni yaşamını yitirdi

İran şiirinin önde gelen isimlerinden biri olarak nitelendirilen Muhammed Ali Behmeni 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Behmeni, 9 Haziran’da geçirdiği felçten dolayı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Muhammed Ali Behmeni’nin yaşamı

16 Nisan 1942 yılında İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentinde doğdu.

Çocukluğunu ve gençliğini Tahran, Kerec ve Bender Abbas'ta geçirdi.

İlk şiirini 10 yaşındayken söyleyerek, “Roşen Fekr” dergisinde yayımladı.

1966 yılında Radyoda çalışmaya başladı.

1995 yılında “Nedaye Hormozgan” adlı haftalık gazetede çalışmaya başlayan Behmeni, her hafta “Şiir havasına nefes almak” başlıklı bir sayfada edebiyatseverler için yazılar kaleme almaktaydı.

“Bağ-i Lal” adlı ilk koleksiyonu 1351 yılında Bammad Yayınları tarafından yayımlandı.

“Bazen kendimi özlüyorum” ve “Şair duyulmalı” adlı koleksiyonlar da Behmeni’nin en ünlü eserleridir.

1999 yılında ülkede en iyi "gazelsera" seçildi. klasik, yarı klasik ve beyaz olmak üzere farklı formatlarda şiirler söylemiştir ancak şiirlerinin çoğu gazel türündedir.

Edebiyatçılar Behmeni’yi "Konuşma" şiirinin yaratıcısı olarak görüyorlar.

Gazellerinin temalarından biri aşktır. Birçok kişi gazellerinin Nima yuşic’in tarzını ödünç aldığı görüşünde.