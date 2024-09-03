Türkiye'nin olası BRICS üyeliğine AB'den ilk tepki geldi

Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair iddialara rağmen Ankara'nın AB'ye aday ülke statüsünün devam edeceğinin altını çizdi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stano'ya ABD basınında yer alan Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuyla ilgili iddialar soruldu.

Her ülke gibi Türkiye'nin de nelerin kendisi için daha iyi olduğuna karar verebileceği, ittifaklar kurabileceği ve işbirliği yapabileceği yanıtını veren Stano, "Türkiye-AB ilişkilerine gelince, Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke. Gümrük Birliği ve çok iyi ticari ilişkilerimiz var" dedi.

Bununla beraber aday ülkelerin AB'nin değerlerine ve anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Stano, "Aday ülkelerin AB'nin değerlerini paylaşmalarını ve dış politikalarını bizimkiyle uyumlu hale getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Stano, AB üyeliğine kabul edilen ülkelerin, ticari anlaşmalar kapsamında uygulanan politikalar da dahil tüm politikalarını AB'nin politikalarına tamamen uygun hale getirmesi gerektiğini de ekledi.