Suriye'den Batılı ülkelerin Rusya kararına kınama

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının açık bir ihlali anlamına gelen, Rusya Federasyonu’nun mali varlıklarına el koyma girişimlerini şiddetle kınıyor. Bu, Batı’nın Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ne ve ülkelerin çıkarlarına karşılıklı saygı gösterilmesi yönündeki iddialarının yanlışlığını ortaya koyan açık bir kamu hırsızlığından başka bir şey değildir.” denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, ''Suriye, Batılı ülkelerin bağımsız ülkelerin egemen varlıklarına el koymaya yönelik bu pervasız davranışının küresel finans sistemi üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açacağına dikkat çekiyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ''Suriye, bu tür önlemlerin alınmasının Batılı ülkelerin mülkiyet haklarına saygıyı ve devletin dokunulmazlığı ilkesini nihayet terk ettiği anlamına geldiğini belirtiyor ve Küresel krizlere yol açabilecek, güvensizliğe ve sorunların büyümesine yol açan bu politikaların uygulanmasından üzüntü duyuyor.’’ denildi.