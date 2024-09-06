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6 Eyl 2024 11:30

Siyonistler Cenin'de geride büyük yıkım bırakarak çekildi

Siyonistler Cenin'de geride büyük yıkım bırakarak çekildi

İşgal ordusu, 10 gün süren saldırının ardından Cenin ve kampından büyük yıkım bırakarak çekildi.

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve kampına yönelik 10 gündür devam ettiği işgal ve baskınlar sonrasında, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.

İşgalciler, onlarca kişinin şehid edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, artlarında büyük yıkım bırakarak geri çekildi.

Cenin halkı, saldıran işgalcilere karşı büyük direniş gösterdi. Direnişçiler işgalcilere ağır kayıplar verdi.

Siyonist İsrail güçleri Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribat sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.

News ID 1919892

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