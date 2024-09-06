İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Türk aktivisti öldürdü

Katil İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında, ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Siyonist İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.
AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.
Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.
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