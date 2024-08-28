İsrail, Lübnan’da bir araca İHA saldırısı düzenledi

Lübnanlı kaynaklar, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa ilinde bir arabanın Siyonist rejim insansız hava araçları tarafından hedef alındığını doğruladı.

Bu aracın içinde hangi kişi veya kişilerin bulunduğu ve Siyonist rejimin kimi hedef almayı planladığı henüz belli değil.

Bu saldırı, Hizbullah'ın Salı günü işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist rejim mevzilerini hedef almasının ardından gerçekleştirildi.

Hizbullah yetkililerinden Siyonist rejimin son saldırısına şu ana kadar açıklama gelmedi.