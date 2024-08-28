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28 Ağu 2024 08:50

İsrail, Lübnan’da bir araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan’da bir araca İHA saldırısı düzenledi

Lübnan merkezli kaynaklar, Siyonist rejimin insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın kuzeydoğusunda bir araca saldırdığını bildirdi.

Lübnanlı kaynaklar, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa ilinde bir arabanın Siyonist rejim insansız hava araçları tarafından hedef alındığını doğruladı.

Bu aracın içinde hangi kişi veya kişilerin bulunduğu ve Siyonist rejimin kimi hedef almayı planladığı henüz belli değil.

Bu saldırı, Hizbullah'ın Salı günü işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist rejim mevzilerini hedef almasının ardından gerçekleştirildi.

Hizbullah yetkililerinden Siyonist rejimin son saldırısına şu ana kadar açıklama gelmedi.

News ID 1919685

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