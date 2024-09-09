Siyonist rejimden Suriye'ye hava saldırısı; 14 kişi hayatını kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, 9 Eylül akşam saatlerinde Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan’ın kuzeybatısına girerek Suriye’nin iç kesimlerinde bulunan Hama'nın eteklerindeki Misyaf kentinin yakınına bir dizi askeri hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Siyonist rejimin saldırılarının ana nedeni Misyaf'taki Askeri Araştırma Merkezi hedef alınmasıydı.

Suriye’nin Misyaf kentindeki Ulusal Hastane’nin Direktörü Feysal Haydar, Siyonist rejimin dün geceki saldırısında en az 14 şehit ve 43 kişinin de yaralandığını açıkladı. Direktör, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu kaydetti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.