Suudi Arabistan'ın Şam Büyükelçiliği 13 yıl sonra faaliyete başladı

13 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın Suriye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı "Abdullah Al-Harees", Riyad'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını resmen duyurdu.

Abdullah Al-Harees, açılış töreninde yaptığı konuşmada “İkili ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösteriyor, bu anı, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkiler tarihinde önemli bir an olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Suudi Arabistan ve Suriye arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli bir adım atılarak 2023'te karşılıklı konsolosluk hizmetlerinin ve iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Suriye Arap dünyasına geri dönüyor

2011 yılında Suriye’de iç savaşın patlak vermesinin ardından Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğinin askıya alındığını açıklamış ve birçok Arap ülkesi Suriye'deki büyükelçiliklerini kapatmıştı. Suudi Arabistan, 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Suriye'deki iç ve bölgesel durumun gelişmesiyle birlikte Suriye hükümeti ile Arap dünyası arasındaki gerginlik yavaş yavaş hafifliyor. Mayıs 2023'te Arap Birliği, Suriye'nin üyeliğini yeniden sağladı ve Suudi Arabistan dahil çoğu Arap ülkesi, Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye başladı.