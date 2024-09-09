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9 Eyl 2024 19:13

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Savunma Bakanları toplanıyor

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Savunma Bakanları toplanıyor

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Toplantısı’nın 11'incisi, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek.

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Toplantısı’nın 11'incisi, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Batum'da düzenlenecek Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan'ı ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda taraflar, üçlü formatta işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve savunma ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

Zakir Hasanov'un burada Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

News ID 1919983

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