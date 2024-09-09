Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Savunma Bakanları toplanıyor

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Toplantısı’nın 11'incisi, Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Batum'da düzenlenecek Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan'ı ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda taraflar, üçlü formatta işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve savunma ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

Zakir Hasanov'un burada Türk Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi bekleniyor.