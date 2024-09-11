ABD'den Hizbullah'a yeni yaptırım

ABD hükümeti, bugün Lübnan Hizbullah Hareketi'ne ek yaptırım uygulandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Hizbullah Hareketi ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kişiyi, 5 şirketi ve 2 gemiyi yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve kurumların petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı

(LPG) transferi ile Hizbullah'a gelir sağladığı ileri sürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı'na Lübnanlı işadamları ve şirketlerden oluşan ve Hizbullah denetimindeki bu şebeje, onlarca LPG sevkiyatının Suriye hükümetine ulaşmasını kolaylaştırdı ve elde edilen geliri Hizbullah'a aktardı.