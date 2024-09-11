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11 Eyl 2024 22:49

Tacikistan başmüftüsüne bıçaklı saldırı

Tacikistan başmüftüsüne bıçaklı saldırı

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak ülkenin başmüftüsüne bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"APA" haber ajansı, Reuters'a dayandırdığı haberde, Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin başmüftüsüne bıçaklı saldırı yapıldığını duyurduğunu açıkladı.

Bu bağlamda, Tacikistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan'ın kıdemli din adamı "Said Mukarrem Abdulkadirzade"nin, başkent Duşanbe'deki bir cami önünde bugün Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, saldırganın "holiganlık" motivasyonuyla, namaz sonrasında cami çıkışında Said Muqarrem Abdulkadirzoda'yı bıçakla yaraladığını bildirdi.

Yetkililerin saldırganı tutukladığı ve olayla ilgili bir ceza soruşturması başlattığı belirtildi.

News ID 1920057

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