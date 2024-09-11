ABD, Mısır'a 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı

Bu yardım, Washington'ın İsrail ile Hamas arasındaki başarısız ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapmak için uzun süredir müttefiki olan Kahire'ye büyük ölçüde güvendiği bir dönemde yapılıyor.

Ayrıca, 2020 yılından bu yana ilk kez Mısır, insan hakları konusundaki endişelere rağmen ABD'den tam bütçe alıyor. Yardımın 1,3 milyar dolarlık kısmının 320 milyon doları belirli koşullara bağlı olup, bu miktarın son yıllarda en azından bir kısmının durdurulduğu anlamına geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü Kongre'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları" nedeniyle bu yıl Mısır'ın insan hakları sicilini iyileştirme şartından vazgeçerek 225 milyon dolarlık yardımı onayladığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kararın bölgesel barışın sağlanması ve özellikle Gazze'de ateşkesin tamamlanması, rehinelerin serbest bırakılması, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımın artırılması ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için Mısır'ın süregelen katkıları nedeniyle önemli olduğunu belirtti.

Geçen yıl Blinken, Mısır'ın insan hakları şartlarına benzer bir muafiyet getirmiş ancak siyasi tutukluların serbest bırakılmasında "belirgin ve sürekli ilerleme" kaydedilemediği için yardımların bir kısmını vermemişti.

Bu yıl ise Blinken, Mısır'ın siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda yeterli çabayı gösterdiğini belirterek, ABD'nin 95 milyon dolarlık yardımının sağlanmasını onayladı.