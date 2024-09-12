Nebih Berri: Lübnan savaş istemiyor ancak kendini savunabilir

El-Meyadin'in haberine göre, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmede, Lübnan’ın savaş peşinde olmadığını ancak kendini savunma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Görüşmede Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib de ülkesinin 1701 sayılı BM kararına bağlı olduğunu ifade etti.

Borrell ise Gazze’deki savaşın özellikle Lübnan olmak üzere bölgenin istikrarını tehdit ettiğini belirterek, askeri gerilimi azaltmak için çaba göstermeleri gerektiğini ve tüm tarafları bu süreci takip etmeye çağırdı.

Ayrıca Borrell, Gazze'deki savaşın trajik sahnelere yol açtığını ve sivillerin vahşice öldürülmesini kınadıklarını dile getirdi.

Öte yandan, İsrail rejimi bugün Perşembe günü, Borrell’in işgal altındaki topraklara girişini engelledi çünkü Borrell, Tel Aviv’in işlediği suçları eleştirmişti.