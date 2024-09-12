  1. İran
12 Eyl 2024 18:27

İmam Rıza (as) Türbesi İslam Devrimi Lideri'nin katılımıyla temizlendi

İmam Rıza (as) Türbesi İslam Devrimi Lideri'nin katılımıyla temizlendi

Rebiülevvel ayının ilk günlerinde, İmam Rıza’nın (as) mübarek türbesi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla temizlendi.

Rebiülevvel ayının ilk günlerinde, İmam Rıza’nın (as) mübarek türbesi, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bir grup alim, Astan-ı Kuds yetkilileri ve Rezevi türbesinin hizmetkarlarının katılımıyla temizlendi.

Bu manevi atmosferde, Ehlibeyt’in (as) faziletleri ve methiyeleri, dualar ile dile getirildi. Ayrıca, İmam Hasan Askeri'nin (as) şehadet günleri münasebetiyle mersiyeler okundu ve İmam Rıza'ya (as) dualar edildi.

Törenin ardından, Ayetullah Hamanei, Şehit Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin mezarını ziyaret ederek Fatiha okudu.

News ID 1920082

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