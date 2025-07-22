Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan "Gazze" mesajı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Gazze'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Amerika ile Siyonist rejimin Gazze'de masum Filistin halkına yönelik işlediği saldırganlık, vahşet, soykırım ve açlık suçları, tüm insani ve ahlaki değerleri aşmıştır.

ABD, Filistin halkının birliğiyle karşılaştığında baskılara boyun eğecek ve desteğini sonlandırmak zorunda kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Siyonist İsrail'e yönelik boykot çağırısı yapan Şeyh Naim Kasım, Arap ve İslam ülkelerinden düşmanın büyükelçiliklerini kapatmalarını, onlarla ticareti engellemelerini ve Filistin ile Gazze'ye desteklemek için bir araya gelmesini talep etti.