Yabancı güçlerin varlığı bölgede güvenliğin sağlanmasını engelliyor

Dünya Barışı ve Güvenliği" Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e giden İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı ile görüştü.

Bu görüşmede iki taraf, Çin'de imzalanan işbirliği belgesinin uygulanmasını ve ikili askeri işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel güvenliğin iyileştirilmesi için işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, bölgede yabancı güçlerin varlığının güvenliğin sağlanmasına engel olmakla birlikte bölgenin güvenlik ve istikrarını da bozduğunu söyledi.