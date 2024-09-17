Şehit Heniyye suikastina yanıtımız kesin

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari Çin medyasına verdiği bir röportajda, İran'ın savunma alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti.

Tuğamiral Seyyari, “Savunma konusunda İran çeşitli sistemler yapıp bölge ülkeleri bununla güvenliğini sağlayabilir ve binlerce kilometre uzaktaki bölge dışındaki ülkelere de ihtiyaç yoktur. Onların varlığı yalnızca düzensizliğe neden olur” dedi.

“Gerçek Vaatt” operasyonu sırasında Batı ülkelerinin ve Ürdün'ün Siyonist rejime yardımına dikkat çeken Tuğamiral Seyyari, "Bu ülkeler her zaman sürpriz operasyonumuzda İsrail rejimine yardım edebilirler mi? Hayır, yapamazlar” ifadesini kullandı.

İran’ın Şehit Heniyye suikastına yanıt verceğini belirten Tuğamiral Seyyari, “Şehit Heniyye suikastına yanıtımız kesindir ancak bunun zamanı İran elinde ve bilgeli bir şekilde yapılacaktır” ifadelerinde bulundu.