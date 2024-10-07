İran Ordu Donanması’na yeni savaş gemisi teslim ediliyor

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “İslam Devrimi zaferinden bu yana, farklı sınıflarda denizaltı, teçhizat, savaş gemisi, destroyer, ağır ve hafif destek gemileri, bot, helikopter türleri, hava yastıklı tekneler, karadan denize füze sistemleri ve diğer İHA ve füzeler yapımı dahil olmak üzere Ordu Deniz Kuvvetleri’nde güzel gelişmeler ve kazanımlar kaydettik” dedi.

Donanmanın bugün yüksek bir kabiliyeti olduğunu ve savaş gemisi yapımında herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirten Tuğamiral Seyyari, yakın gelecekte ordu donanmasına”Taftan” adlı yeni savaş gemisinin teslim edileceğini bildirdi.