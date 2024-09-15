Tuğamiral Seyyari Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ile görüştü

11. Pekin Xiangshan Forumu için Pekin’de bulunan İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ile bir araya geldi.

Tuğamiral Seyyari, Hazar Denizi'nin barış ve dostluk denizi olduğunu belirterek, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin yabancıların varlığına gerek kalmadan bu denizin güvenliğinin sağlanmasına katılma çabalarının gerekliliğini vurguladı.

Ortak deniz devriyeleri ve özel tatbikatların düzenlenmesi gibi denizcilik alanında (kuzey ve güneyde) işbirliğinin geliştirilmesi, bu görüşmede gündeme getirilen diğer konular arasında yer aldı.

Eğitim konularının da ele alındığı görüşmede ayrıca, Kuzey-Güney koridorundan yararlanmak için işbirliğinin geliştirmesi ve iki ülkenin stratejik çıkarlarını koruma yollarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.