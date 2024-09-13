İran'ın Şam Büyükelçiliği'nden Siyonistlerin iddialarına ret

İran'ın Şam Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Siyonist rejim, 11 ay süren başarısızlık ve yenilginin ardından öyle bir umutsuzluğa kapıldı ki, artık kendini kurtarmak için çocukları öldürmekten ve yalan yaymaktan başka çare görmüyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçilik açıklamasının devamında, "İşgalci rejimin, Suriye'nin Masyaf bölgesine yönelik canice saldırısını kınayarak, İsrail rejiminin iddialarının asılsız olduğunu ilan ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Siyonist medya dün, Suriye'nın Masyaf bölgesine düzenlenen hava saldırı sırasında iki İranlının Siyonist güçler tarafından esir alındığını iddia etmişti.