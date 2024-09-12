  1. Siyaset
12 Eyl 2024 19:52

Suriye'de iki İranlının İsrail tarafından esir alındığı yönündeki iddialara yalanlama

Suriye'de iki İranlının İsrail tarafından esir alındığı yönündeki iddialara yalanlama

Mehr Haber Ajansı'na konuşan güvenilir bir kaynak, Siyonist medyanın Suriye'de birkaç İranlının esir alındığı yönündeki iddialarını yalanladı

Mehr Haber Ajansı’na konuşan güvenilir bir kaynak, Siyonist medyanın bu rejimin güçlerinin Suriye'nin Masyaf bölgesine saldırarak, aralarında iki İranlının da bulunduğu bir grup  askeri esir alması yönündeki haberlerini gerçek dışı ve yalan olarak değerlendirdi.

Bu iddiaları tamamen reddeden kaynak, "Suriye'de Siyonist medyanın iddia ettiği bölgede hiçbir İran kuvveti bulunmuyor ve bu bölge Suriye ordu güçlerinin bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla Siyonist medyanın İran güçlerine zarar verildiği veya onların esir alındığı yönündeki iddiası tamamen yalan ve yanlıştır." dedi.

News ID 1920083

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