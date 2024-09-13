Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

TRT Haber'in haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Daykundi vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Menfur saldırının şiddetle kınandığının belirtildiği açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

14 kişi hayatını kaybetmişti

Daykundi ile Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde kimlikleri henüz bilinmeyen silahlı kişiler, Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirmiş, 14 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesinin sakinleri oldukları, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri bildirilmişti.

Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.