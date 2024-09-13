Kolombiya Devlet Başkanı: Beni öldürmek istiyorlar

Sputnik'in haberine göre, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin ulusal medya kuruluşuna verdiği röportajda hükümetine karşı bir darbenin planlandığını öne sürdü.

Petro, bu konuda şöyle dedi: "Bu darbe emri çoktan verildi; ya başkanı öldürün ya da önümüzdeki üç ay içinde hükümetini devrin."

Gustavo Petro, kendisini öldürme veya devirme emrini kimin verdiğini doğrudan belirtmeden, "Kolombiya tarzı bir darbe" ile hükümetinin devrilmeye çalışıldığını söyledi. Ancak, anayasanın başkanı herhangi bir idari kurumun onu yargılama girişimlerine karşı tamamen koruduğunu da ekledi.

Bu açıklamalar, Kolombiya Parlamentosu'nun "Birçok kesintiye rağmen" başkanlık seçim kampanyasının bütçesine ilişkin soruşturmasına devam edeceğini duyurmasının ardından geldi.

Petro ayrıca, "yetkisiz üç yargıcın imzaladığı bir kararla anayasaya aykırı bir şekilde yargılandığını ve bu kararın, başkanı anayasal korumadan yoksun bıraktığını" söyledi.

Gustavo Petro'ya göre, "büyük ekonomik ve siyasi gruplara ait medya kuruluşları, Kolombiyalılara başkanın yasaları çiğnediği fikrini empoze ederek siyasi hesap sorma sürecini başlatmaya çalışıyor."