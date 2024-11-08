Zarif: İran tehditlerden etkilenmez

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşler Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, ABD seçimleriyle ilgili olarak sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Çoğu Müslüman da dahil olmak üzere Amerikan halkı, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki suçlarına ve Lübnan'daki katliamlarına suç ortaklığı yaptığı utanç verici bir yıla karşı olduklarını açıkça gösterdi” ifadesini kullandı.

Trump ve Vance'in yeni yönetiminin savaşlardan kaçınma konusundaki sözlerini tutmasını temenni eden Zarif ayrıca, “İran, her türlü saldırganlığa göğüs gerebilecek kararlılığa ve yeteneğe sahip olduğunu, tehditlerden etkilenmediğini ancak saygıya önem verdiğini göstermiştir” diye kaydetti.