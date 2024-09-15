"Mehr" ve "TASS" genel müdürleri işbirliği mutabakatı imzaladı

TASS haber ajansına göre, İran Mehr Medya Grubu'nun Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahmeti ve TASS haber ajansının Genel Müdürü Andrey Kondrashov, "BRICS" medya zirvesi kapsamında bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Bu anlaşma hükümlerine göre, her iki taraf da birbirlerine haber ajanslarının yazılı haberlerinden yararlanma hakkı tanıdı ve ayrıca gazetecilik, pazarlama ve bilgi işleme ve iletme teknolojilerinde deneyim paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla personellerinin karşılıklı ziyaretlerinin koşullarını kolaylaştırmayı kabul etti.

Bu mutabakat zaptında ayrıca, her iki tarafın diğer tarafın gazetecilerine ve temsilcilerine destek vereceği belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova, 13-17 Eylül tarihleri arasında "BRICS" ülkelerinin medya zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bu zirveye BRICS üyesi ülkelerin veya BRICS'e katılmayı talep eden ülkelerin önemli ve önde gelen medya yöneticileri ve yetkilileri katılıyor.

BRICS medya zirvesi, TASS haber ajansı tarafından düzenlenmektedir.