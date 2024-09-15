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15 Eyl 2024 15:02

Sakarya'da fabrika yangını: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da fabrika yangını: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 23 işçi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna Fabrikası’nda büyük patlama meydana geldi.

Olay, saat 13.20 sıralarında Hendek'te bulunan Oba Makarna Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda destek ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

News ID 1920181

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