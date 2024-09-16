İran ile Rusya arasında 'nükleer işbirliği' görüşmesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68. Genel Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile görüştü.

Görüşmede Buşehr ikici ve üçüncü nükleer santral projeleri de dahil olmak üzere barışçıl nükleer işbirliği konuları ele alındı.

İslami'nin, Viyana ziyareti sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile de görüşmsi bekleniyor.

Muhammed İslami, bugün UAEA Genel Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni Tahran hükümetinin nükleere ilişkin uluslararası zeminde profesyonel işbirliğine hazır olduğunu söyledi.