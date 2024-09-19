Lübnan Hizbullah'ından işgal altındaki Filistin'e füze saldırısı

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, siyonist medya, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Celile bölgesindeki "Tal Hay" bölgesine düzenlenen füze saldırısı sonucu en az 5 Siyonistin yaralandığını açıkladı.

Saatler önce Lübnan Hizbullahı, yaptığı bir açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla ve İsrail'in güney Lübnan'daki Mecdel Selm ve Bilida'ya yönelik saldırılarına yanıt olarak", işgal altındaki Filistin'deki 4 bölgeye füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bouhabib, CNN haber kanalına verdiği bir röportajda, "Lübnan'da birçok sivilin şehit olmasına ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazı patlamasının ardından, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan ölümcül saldırılarının kapsamlı bir savaşın habercisi olabileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.

Bouhabib, "Lübnan korkunç bir durumda ve savaş istemiyor." ifadelerini kullanarak, CNN’e verdiği röportajda, "Geçmişte olduğu gibi Hizbullah'ı ikna etme imkanımız yok; çünkü ağır bir darbe aldılar ve askeri bir yanıt vermeleri kaçınılmaz hale geldi." dedi.

Salı öğleden sonra, Lübnan'da telsiz iletişim cihazlarının patlaması sonucu en az 20 kişi şehit olmuş ve binlerce kişi yaralanmıştı. Lübnan Hizbullahı, bir açıklama yaparak siyonist rejimi bu saldırıdan sorumlu tuttu ve düşmanın bu suç teşkil eden saldırının bedelini kesinlikle ödeyeceğini vurguladı.