Irak'ta üç IŞİD üyesi idam cezasına çarptırıldı

Irak resmi haber ajansına göre, Perşembe günü Irak Merkez Ceza Mahkemesi, terör örgütü IŞİD'e bağlı üç suçluya idam cezalarının verildiğini duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Medya Merkezi tarafından yayımlanan açıklamada, Irak Merkez Ceza Mahkemesi'nin bu üç suçluyu IŞİD terör örgütüne üye olmak ve vatandaşlar arasında korku ve dehşet yaratmak suçlarından idama mahkum ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu üç IŞİD üyesinin Anbar ve Salahaddin vilayetlerinde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen operasyonlara katıldığı vurgulandı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi Medya Merkezi’nin açıklamasına göre, bu kararlar 2005 yılında kabul edilen 13 numaralı Terörle Mücadele Yasası'na dayanarak verilmiştir.

Irak resmi haber ajansı (INA), aynı zamanda Perşembe günü Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Kerkük vilayetinde Irak savaş uçaklarının teröristlerin karargahına düzenlediği saldırıda, IŞİD’in liderlerinden altı kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Rapora göre, Irak Ulusal İstihbarat Birimi'nin iki ay süren titiz çalışmaları sonucu F-16 savaş uçakları yardımıyla gerçekleştirilen üç ayrı saldırıda, "Abu Hattab" lakaplı Ömer Salah Nehme, "el-Buhamdan" lakaplı bir terörist, Osman Abuabed ve İzzeddin Hişam gibi IŞİD liderlerinin de aralarında bulunduğu altı kişilik bir grup öldürüldü.