Kenani: İsrail'in çılgınca eylemleri uluslararası acil müdahaleyi hak ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu X'te bir mesaj yayınladı ve şunları yazdı: "Siyonist rejimin elektronik iletişim ve hizmet araçlarıyla Lübnanlıları toplu olarak katletmesi, bu rejimin insanları kör bir şekilde ve toplu halde katletmek için her türlü araca ve yönteme başvurmayı meşru gördüğü anlamına gelir. Böylesine çılgınca ve vahşice davranışlar, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik somut bir tehdit olup, uluslararası acil müdahaleyi hak etmektedir."

Kenani ayrıca şunları kaydetti: "Ne yazık ki, ABD hükümeti hala bu vahşi ve katil rejimi sınırsız bir şekilde desteklemeye devam ediyor ve bu eylemi kınamak bir yana, yetkilileri hala İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyorlar!"