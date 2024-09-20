Siyonist İsrail'den Suirye'de yeni saldırı

Sputnik'in haberine göre Siyonist İsrail'in Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı yolunda bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye devlet haber ajansı SANA Pazartesi günü (9 Eylül) erken saatlerde yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in pazar günü geç saatlerde Suriye'nin Hama vilayetindeki çeşitli bölgeleri vurduğu, bir otoyola zarar verdiği ve yangınlara yol açtığı çok sayıda saldırıda bir düzineden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Daha sonra saldırılarda can kaybı sayısı en az 14, yaralı sayısı da 43 olarak güncellenmişti.

İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.