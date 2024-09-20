Afganistan Büyükelçiliği’nin Taliban temsilcisi Dışişleri'ne çağrıldı

Tahran'da düzenlenen İslam Birliği Konferansı açılışı sırasında Taliban hükümeti temsilcisinin İran ulusal marşına karşı yaptığı saygısızlık nedeniyle Afganistan Büyükelçiliği’nin yöneticisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıkta Taliban diplomatın Dışişleri Bakanlığı Bölge Dairesi Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

İranlı yetkili konuya ilişkin güçlü itirazlarını ileterek, diplomatik değerlere aykırı olan eylemi kınadı.

Taliban diplomatın da Tahran'ın tutumunu Kabil'e ileteceğini belirttiği aktarıldı.

İran'dan Taliban'a tepki

Öte yandan İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi ve İran'ın Afganistan Büyükelçisi Hasan Kazımi Kumi, sosyal medya hesabında Taliban’ın diplomatik protokollere saygı göstermemesini eleştirdi.

Kumi, Taliban'ın şeriat gerekçesiyle müzik çalmayı yasaklamasının diplomatik teamüllere uymadığını belirterek, eğer bu durum şeriata dayanıyorsa, müziği dinlemenin de yasaklanması gerektiğini ifade etti.