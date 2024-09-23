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23 Eyl 2024 12:04

Siyonist rejim'den Lübnan'a "kapsamlı saldırı" iddiası

Siyonist rejim'den Lübnan'a "kapsamlı saldırı" iddiası

Siyonist rejimden bir güvenlik kaynağı, işgal ordusunun bugün öğleden sonra Lübnan topraklarında kapsamlı saldırılar gerçekleştireceğini iddia etti.

Al Jazeera'ye göre, Yediot Aharonot gazetesi Siyonist rejimden bir güvenlik kaynağına dayanarak aktardığı haberde, bu rejimin hava kuvvetlerinin bugün öğleden sonra Lübnan genelinde geniş çaplı ve güçlü saldırılar başlatacağını iddia etti.

Bu güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın bu saldırıya tepkisinin kapsamlı olabileceğini aktardı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun raporuna göre, bu rejimin Savaş Bakanı Yoav Gallant da, "Savaşın yeni bir aşamasına girdik ve önümüzdeki günlerde gücümüzü göstermeliyiz." iddiasında bulunmuştu.

News ID 1920359

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