Siyonist rejim'den Lübnan'a "kapsamlı saldırı" iddiası

Al Jazeera'ye göre, Yediot Aharonot gazetesi Siyonist rejimden bir güvenlik kaynağına dayanarak aktardığı haberde, bu rejimin hava kuvvetlerinin bugün öğleden sonra Lübnan genelinde geniş çaplı ve güçlü saldırılar başlatacağını iddia etti.

Bu güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın bu saldırıya tepkisinin kapsamlı olabileceğini aktardı.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun raporuna göre, bu rejimin Savaş Bakanı Yoav Gallant da, "Savaşın yeni bir aşamasına girdik ve önümüzdeki günlerde gücümüzü göstermeliyiz." iddiasında bulunmuştu.