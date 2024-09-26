  1. İran
26 Eyl 2024 16:00

Devrim Lideri'nden "Kutsal Savunma Haftası" mesajı

Devrim Lideri'nden "Kutsal Savunma Haftası" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Kutsal Savunma Haftası" münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Kutsal Savunma Haftası" münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei’nin kaleme aldığı mesajın metni şöyle:

“Kutsal Savunma Haftası, yüksek şehitlerin anısıyla ülkenin ortamını aydınlatmak büyük bir fırsat. Bu aziz hatıra, İran milletinin ilerlediği yolun sağlığının ve devrim istikametinden sapmamasının garantörüdür ve bunun değeri bilinmelidir.

Hayatın eğlenceleri hep bizim yanımızda; Bunların bizi o ışık ve saflık kaynağından uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz. Alim ve Kadir Allah’ın yardımına umutla.”

News ID 1920456

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler