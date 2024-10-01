Ayetullah Hamanei'den General Nilfuruşan için taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Siyonist Rejim'in Beyrut'e yönelik düzenlediği saldırıda Hizbullah Hareketi Generl Seyyid Hasan Nasrullah ile beraber şehit düşen Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan için taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin mesajında, ''Cesur ve düşünür olan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan, şeytani Siyonist Rejim'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik düzenlediği saldırıda Allah'ın rahmetine kavuştu.

Allah'ın ve evliyalarının salatı ve rahmeti bu mücahidin üzerine olsun.

Şehadet, İslam bayrağını yükseltmek için ömrünü Allah yoluna adayan Nilfuruşan için büyük bir lütuftur.'' ifadelerine yer verildi.

Ayetullah Hamanei, General Nilfuruşan'ın ailesine ve yoldaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Katil İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfouruşan, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile birlikte şehit olmuştu.