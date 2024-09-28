  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Eyl 2024 17:01

Filistin İslami Cihat Hareketi'nden Nasrullah için başsağlığı mesajı

Filistin İslami Cihat Hareketi'nden Nasrullah için başsağlığı mesajı

Filistin İslami Cihad hareketi, Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit düşen Seyyid Hasan Nasrullah için bir taziye mesajı yayınladı.

Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit düşen Seyyid Hasan Nasrullah için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu şfadelere yer verildi:

"Ayrıca İslami Cihat Hareketi, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetini dirençli Arap ve İslam milleti için büyük bir kayıp olsa da bunun aynı zamanda on binlerce savaşçı ve komutan yetiştiren ve onun yolunda devam edenlerin gururunu yaşıyorlar. 

Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti, Lübnan, Filistin ve bölgedeki direnişin gücünü, kuvvetini ve iradesini artıracağına inancımız tamdır."

News ID 1920509

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler