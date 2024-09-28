Filistin İslami Cihat Hareketi'nden Nasrullah için başsağlığı mesajı

Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit düşen Seyyid Hasan Nasrullah için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu şfadelere yer verildi:

"Ayrıca İslami Cihat Hareketi, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadetini dirençli Arap ve İslam milleti için büyük bir kayıp olsa da bunun aynı zamanda on binlerce savaşçı ve komutan yetiştiren ve onun yolunda devam edenlerin gururunu yaşıyorlar.

Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti, Lübnan, Filistin ve bölgedeki direnişin gücünü, kuvvetini ve iradesini artıracağına inancımız tamdır."